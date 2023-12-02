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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
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Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
До нового пакету увійшли:
- чотири тягачі 8×8 HX81 і напівпричепи до них;
- три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві автівки для прикордонної служби;
- п’ять систем виявлення дронів;
- мобільна антенно-щоглова система;
- 3 тис. 840 артилерійських боєприпасів;
- 25 лазерних далекомірів;
- 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тис. патронів до них.
Нагадаємо, у листопаді Німеччина передала Україні партію гуманітарної допомоги, яка включала будівельне обладнання та матеріали.
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