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Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, фото: Минобороны Украины

Германия передала Украине новый пакет военной помощи — детали

2 дек 2023, 17:40
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.


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Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До нового пакету увійшли:

  • чотири тягачі 8×8 HX81 і напівпричепи до них;
  • три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві автівки для прикордонної служби;
  • п’ять систем виявлення дронів;
  • мобільна антенно-щоглова система;
  • 3 тис. 840 артилерійських боєприпасів;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тис. патронів до них.

Нагадаємо, у листопаді Німеччина передала Україні партію гуманітарної допомоги, яка включала будівельне обладнання та матеріали.

Источник: Ракурс


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