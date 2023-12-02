Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n189943-nimechchyna-peredala-ukrayini-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-detali.html

Ракурс

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

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Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

До нового пакету увійшли:

чотири тягачі 8×8 HX81 і напівпричепи до них;

три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);

дві автівки для прикордонної служби;

п’ять систем виявлення дронів;

мобільна антенно-щоглова система;

3 тис. 840 артилерійських боєприпасів;

25 лазерних далекомірів;

15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тис. патронів до них.

Нагадаємо, у листопаді Німеччина передала Україні партію гуманітарної допомоги, яка включала будівельне обладнання та матеріали.