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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини, фото: Міноборони України
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги — деталіhttps://racurs.ua/ua/n189943-nimechchyna-peredala-ukrayini-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-detali.htmlРакурс
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
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Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
До нового пакету увійшли:
- чотири тягачі 8×8 HX81 і напівпричепи до них;
- три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
- дві автівки для прикордонної служби;
- п’ять систем виявлення дронів;
- мобільна антенно-щоглова система;
- 3 тис. 840 артилерійських боєприпасів;
- 25 лазерних далекомірів;
- 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тис. патронів до них.
Нагадаємо, у листопаді Німеччина передала Україні партію гуманітарної допомоги, яка включала будівельне обладнання та матеріали.
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