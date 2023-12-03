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Защитники Украины сбили 10 «шахедов» в ночь на 3 декабря, фото: Командование Воздушных сил

10 из 12 «шахедов» сбили силы ПВО в ночь на 3 декабря (ИНФОГРАФИКА)

3 дек 2023, 08:22
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня, атакували Україну 12 ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська (рф) та керованою авіаційною ракетою Х-59 з Бєлгородської області (рф).


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «шахеди» атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область:

  • саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною;
  • решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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