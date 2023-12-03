Защитники Украины сбили 10 «шахедов» в ночь на 3 декабря, фото: Командование Воздушных сил

https://racurs.ua/n189953-10-iz-12-shahedov-sbili-sily-pvo-v-noch-na-3-dekabrya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня, атакували Україну 12 ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська (рф) та керованою авіаційною ракетою Х-59 з Бєлгородської області (рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «шахеди» атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область:

саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною;

решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.