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Ракурс
Захисники України збили 10 «шахедів» в ніч на 3 грудня, фото: Командування Повітряних сил

10 з 12 «шахедів» збили сили ППО в ніч на 3 грудня (ІНФОГРАФІКА)

3 гру 2023, 08:22
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня, атакували Україну 12 ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська (рф) та керованою авіаційною ракетою Х-59 з Бєлгородської області (рф).


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що «шахеди» атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область:

  • саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною;
  • решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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