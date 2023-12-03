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Захисники України збили 10 «шахедів» в ніч на 3 грудня, фото: Командування Повітряних сил
10 з 12 «шахедів» збили сили ППО в ніч на 3 грудня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189953-10-z-12-shahediv-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-3-grudnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 грудня, атакували Україну 12 ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарська (рф) та керованою авіаційною ракетою Х-59 з Бєлгородської області (рф).
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що «шахеди» атакували у декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область:
- саме на Миколаївщині, в зоні відповідальності повітряного командування «Південь», більшість «шахедів» було знищено протиповітряною обороною;
- решта прямували в північно-західному напрямку і були збиті в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.
В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі, — вказано в повідомленні.
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