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Защитники Украины ликвидировали уже более 332 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
930 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189954-930-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 332 тис. 40 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 575 танків;
- 10 тис. 396 бойових броньованих машин;
- 7 тис. 949 одиниць артилерійських систем;
- 913 одиниць РСЗВ;
- 602 одиниці засобів ППО;
- 323 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 995 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 569 крилатих ракет;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 432 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 140 одиниць спеціальної техніки.
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