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Захисники України ліквідували вже понад 332 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

930 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

3 гру 2023, 08:52
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 332 тис. 40 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 575 танків;
  • 10 тис. 396 бойових броньованих машин;
  • 7 тис. 949 одиниць артилерійських систем;
  • 913 одиниць РСЗВ;
  • 602 одиниці засобів ППО;
  • 323 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 995 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 569 крилатих ракет;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 432 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 140 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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