Захисники України ліквідували вже понад 332 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189954-930-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 332 тис. 40 рашистів.

.

За минулу добу цей показник зріс на 930 осіб. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: