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Ракурс
Оккупанты провели съезд коллаборантов, фото: Баштанская городская территориальная община

Рашисты провели съезд коллаборантов Херсонщины

3 дек 2023, 13:07
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Російські загарбники в межах зусиль з розбудови мережі агентів на тимчасово окупованих територіях провели зʼїзд учасників путінської партії «єдіная россія» на ТОТ Херсонщини.


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В заході взяли участь низка зрадників регіону. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Загалом, такими діями ворог намагається «легалізувати» окупацію й імітувати підтримку з боку місцевого населення, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників у відповідному чат-боті.

Згідно з повідомленнями окупаційних ЗМІ, з’їзд відбувся у тимчасово окупованому Генічеську. На ньому, окрім «оновлення складу керівних і контрольних органів регіонального відділення», колаборанти також визначили осіб, котрі представлятимуть їх на з’їзді «єдіной россії» в Москві 16−17 грудня.

Источник: Ракурс


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