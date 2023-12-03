Рашисти провели з’їзд колаборантів Херсонщини

Окупанти провели зʼїзд колаборантів, фото: Баштанська міська територіальна громада

https://racurs.ua/ua/n189962-rashysty-provely-z-yizd-kolaborantiv-hersonschyny.html

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Російські загарбники в межах зусиль з розбудови мережі агентів на тимчасово окупованих територіях провели зʼїзд учасників путінської партії «єдіная россія» на ТОТ Херсонщини.

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В заході взяли участь низка зрадників регіону. Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Загалом, такими діями ворог намагається «легалізувати» окупацію й імітувати підтримку з боку місцевого населення, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників у відповідному чат-боті.

Згідно з повідомленнями окупаційних ЗМІ, з’їзд відбувся у тимчасово окупованому Генічеську. На ньому, окрім «оновлення складу керівних і контрольних органів регіонального відділення», колаборанти також визначили осіб, котрі представлятимуть їх на з’їзді «єдіной россії» в Москві 16−17 грудня.