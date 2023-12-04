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47 бригада показала усеянный трупами оккупантов участок под Авдеевкой. Фото:
47-я бригада показала усеянный трупами оккупантов участок фронта под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189995-47-ya-brigada-pokazala-useyannyy-trupami-okkupantov-uchastok-fronta-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Втрати російської армії на Авдіївському напрямку є гігантськими.
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Кожна нова хвиля загарбників йде штурмувати позиції ЗСУ по тілах «товаришів», які вже загинули раніше. Масштабні втрати підтверджують і самі окупанти, публікуючи в соцмережах відео зі своїх телефонів. Відео ділянки фронту під Авдіївкою, яка всіяна тілами ворога у Facebook опублікувала 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ.
Нагадаємо, 2 грудня у Центрі національного спротиву заявляла, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини спостерігається зниження морально-психологічного стану серед військовослужбовців окупаційних військ.
Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що міністр оборони рф Сергій Шойгу, і диктатор володимир путін вже називали наступальні операції із захоплення Авдіївки «активною обороною». Такі заяви, які вводять в оману, лунали після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 року.
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