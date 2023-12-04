47-ма бригада показала всіяну трупами окупантів ділянку під Авдіївкою. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189995-47-ma-brygada-pokazala-vsiyanu-trupamy-okupantiv-dilyanku-frontu-pid-avdiyivkou-video.html

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Втрати російської армії на Авдіївському напрямку є гігантськими.

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Кожна нова хвиля загарбників йде штурмувати позиції ЗСУ по тілах «товаришів», які вже загинули раніше. Масштабні втрати підтверджують і самі окупанти, публікуючи в соцмережах відео зі своїх телефонів. Відео ділянки фронту під Авдіївкою, яка всіяна тілами ворога у Telegram опублікувала 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ.

Нагадаємо, 2 грудня у Центрі національного спротиву заявляла, що на тимчасово окупованих територіях Донеччини спостерігається зниження морально-психологічного стану серед військовослужбовців окупаційних військ.

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що міністр оборони рф Сергій Шойгу, і диктатор володимир путін вже називали наступальні операції із захоплення Авдіївки «активною обороною». Такі заяви, які вводять в оману, лунали після того, як перший російський механізований наступ не зміг досягти значних тактичних успіхів на початку жовтня 2023 року.