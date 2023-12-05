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Ракурс
Рашисты убили волонтера в Херсоне, фото: «Варта 1»

В Херсоне в Международный День волонтера российский обстрел унес жизнь благотворителя — ОВА

5 дек 2023, 20:02
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У Херсоні сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін,

Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста, — зазначив Прокудін.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє, що артилерійський обстріл середмістя Херсона рашисти здійснили близько 09.00. В результаті загинули 48-річний чоловік та жінка. Також було важко поранено 59-річного містянина, якого госпіталізували.

Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці, — зазначили в прокуратурі.

Наслідки обстрілу Херсона, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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