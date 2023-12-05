Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты убили волонтера в Херсоне, фото: «Варта 1»
В Херсоне в Международный День волонтера российский обстрел унес жизнь благотворителя — ОВАhttps://racurs.ua/n190048-v-hersone-v-mejdunarodnyy-den-volontera-rossiyskiy-obstrel-unes-jizn-blagotvoritelya-ova.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника.
.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін,
Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста, — зазначив Прокудін.
Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє, що артилерійський обстріл середмістя Херсона рашисти здійснили близько 09.00. В результаті загинули 48-річний чоловік та жінка. Також було важко поранено 59-річного містянина, якого госпіталізували.
Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці, — зазначили в прокуратурі.
Читайте также
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...