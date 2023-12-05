Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти вбили волонтера у Херсоні, фото: «Варта 1»
У Херсоні в Міжнародний День волонтера російський обстріл забрав життя благодійника — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n190048-u-hersoni-v-mijnarodnyy-den-volontera-rosiyskyy-obstril-zabrav-jyttya-blagodiynyka-ova.htmlРакурс
У Херсоні сьогодні, 5 грудня, у Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника.
.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін,
Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста, — зазначив Прокудін.
Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє, що артилерійський обстріл середмістя Херсона рашисти здійснили близько 09.00. В результаті загинули 48-річний чоловік та жінка. Також було важко поранено 59-річного містянина, якого госпіталізували.
Усі в момент ворожої атаки перебували на вулиці, — зазначили в прокуратурі.
Читайте також
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...