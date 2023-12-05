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Ракурс
У Змеиного сбили российский бомбардировщик, фото: «Википедия»

Российский Ан-26 прилетел искать пилотов сбитого у Змеиного бомбардировщика — Игнат

5 дек 2023, 21:42
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Російські загарбники відправили літак на пошуки екіпажу збитого сьогодні, 5 грудня, в районі острова Зміїного бомбардувальника Су-24М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів — екіпаж бомбардувальника Су-24М, — зазначив Ігнат. — Так сєбє рєшеніє. Конци — в воду!

Нагадаємо, командувач Повітряних сил України Микола Олещук сьогодні повідомив, що завдяки успішно проведеній операції повітряного командування «Південь», український зенітний ракетний підрозділ знищив російський Су-24М в районі острова Зміїний.

Источник: Ракурс


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