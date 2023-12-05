Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Біля Зміїного збили російський бомбардувальник, фото: «Вікіпедія»

Російський Ан-26 прилетів шукати пілотів збитого біля Зміїного бомбардувальника — Ігнат

5 гру 2023, 21:42
999

Російські загарбники відправили літак на пошуки екіпажу збитого сьогодні, 5 грудня, в районі острова Зміїного бомбардувальника Су-24М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.


.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Наразі пошуково-рятувальний літак росіян Ан-26 намагається знайти в акваторії Чорного моря російських пілотів — екіпаж бомбардувальника Су-24М, — зазначив Ігнат. — Так сєбє рєшеніє. Конци — в воду!

Нагадаємо, командувач Повітряних сил України Микола Олещук сьогодні повідомив, що завдяки успішно проведеній операції повітряного командування «Південь», український зенітний ракетний підрозділ знищив російський Су-24М в районі острова Зміїний.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів