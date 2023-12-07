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Террористы рф атаковали "шахедами" припортовую инфраструктуру Подунавья
Террористы рф атаковали «шахедами» припортовую инфраструктуру Подунавьяhttps://racurs.ua/n190091-terroristy-rf-atakovali-shahedami-priportovuu-infrastrukturu-podunavya.htmlРакурс
У ніч з 6 на 7 грудня російські терористи атакували безпілотниками Ізмаїльський район. Атака тривала упродовж двох годин.
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Місцева влада повідомила про влучання.
Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя, повідомили в Одеській ОВА. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Загинув водій однієї з фур.
«Ракурс» повідомляв, що цієї ночі окупанти атакувалиУкраїну 18 ударними БпЛА Shahed-136/131 за напрямками Хмельниччини та Одещини.
Силами ППО знищено 15 ударних БпЛА противника.
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