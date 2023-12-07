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Ракурс
Терористи рф атакували "шахедами" припортову інфраструктуру Подунавʼя

Терористи рф атакували «шахедами» припортову інфраструктуру Подунавʼя

7 гру 2023, 08:24
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У ніч з 6 на 7 грудня російські терористи атакували безпілотниками Ізмаїльський район. Атака тривала упродовж двох годин.


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Місцева влада повідомила про влучання.

Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя, повідомили в Одеській ОВА. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Загинув водій однієї з фур.

«Ракурс» повідомляв, що цієї ночі окупанти атакували Україну 18 ударними БпЛА Shahed-136/131 за напрямками Хмельниччини та Одещини.

Силами ППО знищено 15 ударних БпЛА противника.

Джерело: Ракурс


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