Количество отзывов на вакансии в ВСУ выросло втрое. Фото:

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Перші результати рекрутингу до ЗСУ повідомили в Міноборони.

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Від початку рекрутингової кампанії з платформою Lobby X кількість відгуків на військові вакансії зросла втричі. З 10 листопада на майданчику розмістили вже понад 320 військових вакансій від різних підрозділів. Кількість людей, які відгукнулися на ці вакансії, сягнула 6,5 тис. осіб. Про це оборонне відомство повідомило у Telegram.

Тоді як за весь період розміщення вакансій у війську на Lobby X (від липня 2022 року) їхня кількість становить 1 тис. 190, а кількість відгуків — 45 тис., — зазначили в МОУ.

Як відомо, щоб потрапити на службу за контрактом, необхідно обрати бажану посаду і підрозділ на онлайн-платформах, які співпрацюють з Міноборони та розміщують у себе конкретні вакансії військових підрозділів. Це можна зробити на Lobby X та Work.ua.

Нагадаємо, на початку листопада міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року, за якою головний акцент — задоволення потреб ЗСУ в людях. Концепція передбачає зокрема перехід Збройних сил на військову службу за контрактом та систему рекрутингу замість призову.

А 13 листопада керівництво Міноборони підписало договір про рекрутинг до ЗСУ з організацією Lobby X. Ці рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.