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Рашисты утром 8 декабря совершили массированную ракетную атаку по Украине, фото: Полиция Киевской области

В Киевской области обломки российских ракет повредили дома (ФОТО)

8 дек 2023, 12:38
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Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вранці здійснили масовану атаку крилатими ракетами по Україні. Одним із напрямків атаки була Київщина, де внаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, станом на 11.00 на Київщині відомо про такі наслідки падіння уламків:

пошкоджені три приватні будинки у двох районах регіону. У будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади, частково зруйновано стіни;

  • зафіксовано факт пошкодження однієї автівки;
  • постраждалих та жертв серед людей немає.

Зазначається, що оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки.

Залучаємо всі можливі ресурси. Уже домовився з міжнародним фондом GEM про оперативну заміну вікон у будинках, — зазначив Кравченко. — Маємо спільними зусиллями в максимально стислі терміни допомогти людям, зважаючи на значне похолодання.

Рашисти вранці 8 грудня здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: Поліція Київської області

Источник: Ракурс


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