Рашисти вранці 8 грудня здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: Поліція Київської області

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Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вранці здійснили масовану атаку крилатими ракетами по Україні. Одним із напрямків атаки була Київщина, де внаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, станом на 11.00 на Київщині відомо про такі наслідки падіння уламків:

пошкоджені три приватні будинки у двох районах регіону. У будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади, частково зруйновано стіни;

зафіксовано факт пошкодження однієї автівки;

постраждалих та жертв серед людей немає.

Зазначається, що оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки.