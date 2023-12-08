Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти вранці 8 грудня здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: Поліція Київської області

На Київщині уламки російських ракет пошкодили будинки (ФОТО)

8 гру 2023, 12:38
999

Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вранці здійснили масовану атаку крилатими ракетами по Україні. Одним із напрямків атаки була Київщина, де внаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження.


.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, станом на 11.00 на Київщині відомо про такі наслідки падіння уламків:

пошкоджені три приватні будинки у двох районах регіону. У будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади, частково зруйновано стіни;

  • зафіксовано факт пошкодження однієї автівки;
  • постраждалих та жертв серед людей немає.

Зазначається, що оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки.

Залучаємо всі можливі ресурси. Уже домовився з міжнародним фондом GEM про оперативну заміну вікон у будинках, — зазначив Кравченко. — Маємо спільними зусиллями в максимально стислі терміни допомогти людям, зважаючи на значне похолодання.

Рашисти вранці 8 грудня здійснили масовану ракетну атаку по Україні, фото: Поліція Київської області

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів