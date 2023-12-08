На Київщині уламки російських ракет пошкодили будинки (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190133-na-kyyivschyni-ulamky-rosiyskyh-raket-poshkodyly-budynky-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 грудня, вранці здійснили масовану атаку крилатими ракетами по Україні. Одним із напрямків атаки була Київщина, де внаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
За його словами, станом на 11.00 на Київщині відомо про такі наслідки падіння уламків:
пошкоджені три приватні будинки у двох районах регіону. У будинках вибиті вікна, двері, посічені фасади, частково зруйновано стіни;
- зафіксовано факт пошкодження однієї автівки;
- постраждалих та жертв серед людей немає.
Зазначається, що оперативні служби продовжують роботу з ліквідації наслідків ранкової атаки.
Залучаємо всі можливі ресурси. Уже домовився з міжнародним фондом GEM про оперативну заміну вікон у будинках, — зазначив Кравченко. — Маємо спільними зусиллями в максимально стислі терміни допомогти людям, зважаючи на значне похолодання.