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В Раде готовят переаккредитацию СМИ и думают о расширении их доступа
В Раде готовят переаккредитацию СМИ и думают о расширении их доступаhttps://racurs.ua/n190186-v-rade-gotovyat-pereakkreditaciu-smi-i-dumaut-o-rasshirenii-ih-dostupa.htmlРакурс
У Раді готують переакредитацію ЗМІ та думають над розширенням їхнього доступу.
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Про це повідомив новий голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин у розмові з «Інтерфакс-Україна».
За його словами, у Верховній Раді точаться різні дискусії щодо більшого доступу журналістів, зокрема, пов’язані з роботою «винесеного з урядового кварталу пресцентру, який надасть кращий доступ, плюс — трансляцію засідання парламенту».
Нардеп вважає, що під час війни деякі обмеження необхідні, але вони мають бути зрозумілими та логічними.
Зараз буквально із засідання Верховної Ради ведуть трансляцію депутати, і ми, знову ж таки, отримуємо доволі викривлену картинку, оскільки бачимо тільки те, що хочуть показувати депутати. Чи заслуговує суспільство, яке обрало Верховну Раду 9-го скликання, мати спотворену картинку подій? Думаю, ні, — повідомив Юрчишин в інтерв’ю.
«Ракурс» писав, що, на думку обраного парламентом замість підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича голови комітету свободи слова та ЗМІ, ефективність телемарафону — під питанням.
Існування у воюючій країні офіційного єдиного каналу комунікацій має сенс, але якщо більша частина українців отримує інформацію з анонімних Telegram-каналів, то «щось із марафоном не так», каже Ярослав Юрчишин.
Відповідно, потрібно розв’язувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції, або дійти розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції й шукати якийсь інший формат, — резюмував Юрчишин.
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