У Раді готують переакредитацію ЗМІ та думають над розширенням їхнього доступу

https://racurs.ua/ua/n190186-u-radi-gotuut-pereakredytaciu-zmi-ta-dumaut-nad-rozshyrennyam-yihnogo-dostupu.html

Ракурс

У Раді готують переакредитацію ЗМІ та думають над розширенням їхнього доступу.

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Про це повідомив новий голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин у розмові з «Інтерфакс-Україна».

За його словами, у Верховній Раді точаться різні дискусії щодо більшого доступу журналістів, зокрема, пов’язані з роботою «винесеного з урядового кварталу пресцентру, який надасть кращий доступ, плюс — трансляцію засідання парламенту».

Нардеп вважає, що під час війни деякі обмеження необхідні, але вони мають бути зрозумілими та логічними.

Зараз буквально із засідання Верховної Ради ведуть трансляцію депутати, і ми, знову ж таки, отримуємо доволі викривлену картинку, оскільки бачимо тільки те, що хочуть показувати депутати. Чи заслуговує суспільство, яке обрало Верховну Раду 9-го скликання, мати спотворену картинку подій? Думаю, ні, — повідомив Юрчишин в інтерв’ю.

«Ракурс» писав, що, на думку обраного парламентом замість підозрюваного у держзраді Нестора Шуфрича голови комітету свободи слова та ЗМІ, ефективність телемарафону — під питанням.

Існування у воюючій країні офіційного єдиного каналу комунікацій має сенс, але якщо більша частина українців отримує інформацію з анонімних Telegram-каналів, то «щось із марафоном не так», каже Ярослав Юрчишин.