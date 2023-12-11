110 мехбригада показала россиянам ад Авдеевки

https://racurs.ua/n190230-110-mehbrigada-pokazala-rossiyanam-ad-avdeevki-video.html

Ракурс

110 окрема механізована бригада показала росіянам пекло Авдіївки. На відео з дрона бійці порахували кількість знищеної на підступах до Авдіївки російської техніки. Загальна кількість, верифікована на відео, сягає 122 одиниць.

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Такий вигляд мають «поля смерті» для окупантів під Авдіївкою, — прокоментували у бригаді відео.

На кадрах видно, як в навколишніх посадках іржавіють сотні одиниць спаленої бронетехніки, гниють тисячі тіл російських штурмовиків.

Термін «Авдіївка» назавжди увійде в історію росії, як одна з найбільших і найганебніших військових катастроф імперії зла. Пекло. Ось чим стала Авдіївка для московитських загарбників, — написали у Фейсбук 110 мехбригади.

Там вважають, що термін «Авдіївка» вже увійшов в історію росії, як одна з найбільших і найганебніших військових катастроф.