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Ракурс
110 мехбригада показала росіянам пекло Авдіївки

110 мехбригада показала росіянам пекло Авдіївки (ВІДЕО)

11 гру 2023, 12:44
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110 окрема механізована бригада показала росіянам пекло Авдіївки. На відео з дрона бійці порахували кількість знищеної на підступах до Авдіївки російської техніки. Загальна кількість, верифікована на відео, сягає 122 одиниць.


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Такий вигляд мають «поля смерті» для окупантів під Авдіївкою, — прокоментували у бригаді відео.

На кадрах видно, як в навколишніх посадках іржавіють сотні одиниць спаленої бронетехніки, гниють тисячі тіл російських штурмовиків.

Термін «Авдіївка» назавжди увійде в історію росії, як одна з найбільших і найганебніших військових катастроф імперії зла. Пекло. Ось чим стала Авдіївка для московитських загарбників, — написали у Фейсбук 110 мехбригади.

Там вважають, що термін «Авдіївка» вже увійшов в історію росії, як одна з найбільших і найганебніших військових катастроф.

Джерело: Ракурс


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