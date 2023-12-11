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110 мехбригада показала росіянам пекло Авдіївки
110 мехбригада показала росіянам пекло Авдіївки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190230-110-mehbrygada-pokazala-rosiyanam-peklo-avdiyivky-video.htmlРакурс
110 окрема механізована бригада показала росіянам пекло Авдіївки. На відео з дрона бійці порахували кількість знищеної на підступах до Авдіївки російської техніки. Загальна кількість, верифікована на відео, сягає 122 одиниць.
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Такий вигляд мають «поля смерті» для окупантів під Авдіївкою, — прокоментували у бригаді відео.
На кадрах видно, як в навколишніх посадках іржавіють сотні одиниць спаленої бронетехніки, гниють тисячі тіл російських штурмовиків.
Термін «Авдіївка» назавжди увійде в історію росії, як одна з найбільших і найганебніших військових катастроф імперії зла. Пекло. Ось чим стала Авдіївка для московитських загарбників, — написали у Фейсбук 110 мехбригади.
Там вважають, що термін «Авдіївка» вже увійшов в історію росії, як одна з найбільших і найганебніших військових катастроф.
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