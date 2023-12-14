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К эксплуатации в ВСУ допустили боеприпасы украинского производства. Фото:
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ боеприпасы украинского производстваhttps://racurs.ua/n190348-minoborony-dopustilo-k-ekspluatacii-v-vsu-boepripasy-ukrainskogo-proizvodstva.htmlРакурс
Міністерство оборони допустило до експлуатації у Збройних силах України 13 боєприпасів різних типів.
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До використання у війську допустили дев’ять боєприпасів до БПЛА. Це — багатоцільові, комбінованої дії, осколково-фугасні та кумулятивно-осколкової дії. Крім того, допущено ще чотири типи боєприпасів для підствольних гранатометів. Всі це озброєння є розробкою вітчизняних підприємств. Про це заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів у коментарі «АрміяInform».
Також завершено випробування кількох зразків боєприпасів типу FPV, 120-мм гранатомета, протипіхотної ручної гранати, мінного трала вітчизняного виробництва. Крім того, випробовують нові зразки українських кулеметів.
За словами Гаврилюка, кодифіковано 15 зразків військової техніки та озброєння, зокрема роботизований наземний ударний комплекс, 40-мм автоматичний гранатомет, тактичні засоби радіоперешкод баражуючим боєприпасам та сім безпілотних авіаційних комплексів різних модифікацій.
Нагадаємо, Німеччина пообіцяла Україні передати у 2024 році близько 200 тис. снарядів калібру НАТО. Наразі німецька промисловість нарощує виробництво цих боєприпасів.
Джерело: «АрміяInform»
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