Ракурсhttps://racurs.ua/
Спецназовцы загоняли до смерти российскую пехоту - видео прямых попаданий и "дефрагментаций"
Спецназовцы загоняли до смерти российскую пехоту — видео прямых попаданий и «дефрагментаций»https://racurs.ua/n190400-specnazovcy-zagonyali-do-smerti-rossiyskuu-pehotu-video-pryamyh-popadaniy-i-defragmentaciy.htmlРакурс
FPV-дрони продовжують бутигрізною зброєю на фронті російсько-української війни.
.
У мережі опублікували один з ударів про московитській піхоті. Журналіст Юрій Бутусов так підписав ролик:
Дефрагментація російського солдата на Авдіївському напрямку від удару дрона-камікадзе операторів 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
На відео видно, що український дрон прилетів точно у росіянина, який після влучання розлітається на частини.
А от спецпризначенці ЦСО «А» СБУ заганяли до смерті російську піхоту. Прес-служба відомства 16 грудня опублікувала ролик з «доставкою квитків на кобзонівський концерт».
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...