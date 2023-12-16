Спецпризначенці заганяли до смерті російську піхоту - відео прямих влучань та "дефрагментацій"

https://racurs.ua/ua/n190400-specpryznachenci-zaganyaly-do-smerti-rosiysku-pihotu-video-pryamyh-vluchan-ta-defragmentaciy.html

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FPV-дрони продовжують бутигрізною зброєю на фронті російсько-української війни.

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У мережі опублікували один з ударів про московитській піхоті. Журналіст Юрій Бутусов так підписав ролик:

Дефрагментація російського солдата на Авдіївському напрямку від удару дрона-камікадзе операторів 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

На відео видно, що український дрон прилетів точно у росіянина, який після влучання розлітається на частини.

А от спецпризначенці ЦСО «А» СБУ заганяли до смерті російську піхоту. Прес-служба відомства 16 грудня опублікувала ролик з «доставкою квитків на кобзонівський концерт».