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Россияне 21 декабря нанесли ракетный удар по Запорожью, фото: «Слово и Дело»
Рашисты нанесли ракетный удар по Запорожью, пострадала инфраструктура — ОВАhttps://racurs.ua/n190588-rashisty-nanesli-raketnyy-udar-po-zaporoju-postradala-infrastruktura-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, о 18.38 завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Інформація щодо потерпілих не надходила. Тип ракети встановлюється, — зазначив він.
Нагадаємо, рашисти сьогодні завдали авіаударів по двох шахтах у Торецьку Донецької області.
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