Росіяни 21 грудня завдали ракетного удару по Запоріжжю, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n190588-rashysty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-zaporijju-postrajdala-infrastruktura-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, о 18.38 завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Інформація щодо потерпілих не надходила. Тип ракети встановлюється, — зазначив він.

Нагадаємо, рашисти сьогодні завдали авіаударів по двох шахтах у Торецьку Донецької області.