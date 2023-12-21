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Ракурс
Росіяни 21 грудня завдали ракетного удару по Запоріжжю, фото: «Слово і Діло»

Рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю, постраждала інфраструктура — ОВА

21 гру 2023, 20:56
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Російські загарбники сьогодні, 21 грудня, о 18.38 завдали ракетного удару по обласному центру Запорізької області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Інформація щодо потерпілих не надходила. Тип ракети встановлюється, — зазначив він.

Нагадаємо, рашисти сьогодні завдали авіаударів по двох шахтах у Торецьку Донецької області.

Джерело: Ракурс


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