россия перебросила новые колонны техники на север Донетчины. Фото:

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Колони з російською технікою почали перекидати з росії на північ Донецької області.

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Висока концентрація ворожих військ спостерігається в Новоазовському районі. Загарбники розмістилися в колишній курортній зоні селища Седово та місті Новоазовську. Згодом вони попрямували у напрямку Волновахи та Вугледару. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 22 грудня повідомив у Telegram.

За його словами, серед окупантів помітили велику кількість представників азійської зовнішності, які не спілкуються російською мовою. Також були й «псевдоросіяни з темним кольором шкіри», імовірно — кубинці.

Зараз українська влада отримує дані по всіх каналах про активізацію Федеральної служби безпеки рф до новорічних свят. Ворожа спецслужба готує якісь провокації.

Нагадаємо, російські окупанти почали масово розширювати свої оборонні споруди на в’їзді до Маріуполя. Частково такі споруди збереглися від ЗСУ, які ворог поновив та привів у боєздатний стан. Окрім того, росіяни масово розширяють такі споруди на схід та захід міста.