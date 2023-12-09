Армія рф масово розширює оборонні споруди в Маріуполі. Фото:

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Окупований Маріуполь готує до оборони російська армія.

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Загарбники почали масово розширювати свої оборонні споруди на в’їзді до міста. Частково такі споруди збереглися від ЗСУ. Ворог їх поновив та привів у боєздатний стан. Окрім того, масово розширяються ці споруди на схід та захід Маріуполя. Про це 9 грудня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Так виглядають оборонні споруди прямо біля в’їзду в місто з Донецького напрямку, — зазначив він та опублікував відео.

За словами радника мера, росіяни не просто розширюють оборонні споруди, але системно проводять тренування окупаційного гарнізону.

Однак Андрющенко закликав утриматися від фантазій та переможних популістичних реляцій, бо битва за Маріуполь буде не легкою.

Нагадаємо, російські загарбники почали зводити в тимчасово окупованому Маріуполі імпровізовані військові бази поза промисловою зоною заводів. На цих об'єктах зосереджуються щонайменше по 100 осіб, боєзапас та станції зв’язку.