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Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру на прикордонні Чернівської області.
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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.
Зазначається, що російська армія прицільно атакувала обладнання РЕМ та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилось дев’ять населених пунктів. На щастя, люди не постраждали.
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