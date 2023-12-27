Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівської області

https://racurs.ua/ua/n190758-rosiyany-atakuvaly-krytychnu-infrastrukturu-na-prykordonni-chernigivschyny-foto.html

Ракурс

Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру на прикордонні Чернівської області.

.

Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

Зазначається, що російська армія прицільно атакувала обладнання РЕМ та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилось дев’ять населених пунктів. На щастя, люди не постраждали.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).