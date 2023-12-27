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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівської області

Росіяни атакували критичну інфраструктуру на прикордонні Чернігівщини (ФОТО)

27 гру 2023, 10:59
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Російські загарбники атакували критичну інфраструктуру на прикордонні Чернівської області.


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Про це сьогодні, 27 грудня, повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

Зазначається, що російська армія прицільно атакувала обладнання РЕМ та водонапірну башту в одному з прикордонних сіл Сновської громади. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилось дев’ять населених пунктів. На щастя, люди не постраждали.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області, — вказано в повідомленні.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: поліція Чернігівської області

Джерело: Ракурс


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