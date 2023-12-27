Первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Фото: Минобороны

https://racurs.ua/n190776-pervyy-bronejilet-dlya-jenschin-v-ukraine-sertificirovalo-minoborony-foto.html

Ракурс

Перший бронежилет для жінок-військовослужбовців сертифікували в Україні.

.

Зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових тестувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла. Його конструктивні особливості — вигнута бронеплита, звужені плечі та розширений низ. Про це 27 грудня розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко, повідомило у соцмережах Міністерство оборони України.

Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у «чоловічому» варіанті бронежилета, — зазначив він.

Вага бронежилета для жінок залежить від розміру та комплектації та стартує від 10,5 км. Також він має вигнуту назовні бронеплиту. За іншими параметрами цей елемент захисту не відрізняється від загальновійськового бронежилета.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України повідомляли, що за два останні роки кількість жінок у Збройних силах України зросла на 12 тис. — зараз проходять службу майже 43 тис. військовослужбовиць. Таким чином з 2021 року у війську служить на 40% більше.