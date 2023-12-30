Рашисты вечером 30 декабря нанесли ракетный удар по Одессе, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n190877-rossiyskaya-raketa-x-59-popala-po-territorii-odnogo-iz-predpriyatiy-odessy-ova.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ввечері, завдали чергового ракетного удару по Одесі.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. На щастя, люди не постраждали, — зазначив він.

Нагадаємо, рашисти вчора, 29 грудня, здійснили масований удар понад сотнею ракет по Україні, зокрема по Одесі. В результаті цієї ракетної атаки в Одесі загинули п’ятеро людей.