Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты вечером 30 декабря нанесли ракетный удар по Одессе, фото: «Слово и Дело»

Российская ракета X-59 попала по территории одного из предприятий Одессы — ОВА

30 дек 2023, 21:59
999

Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ввечері, завдали чергового ракетного удару по Одесі.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. На щастя, люди не постраждали, — зазначив він.

Нагадаємо, рашисти вчора, 29 грудня, здійснили масований удар понад сотнею ракет по Україні, зокрема по Одесі. В результаті цієї ракетної атаки в Одесі загинули п’ятеро людей.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров