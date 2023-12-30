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Ракурс
Рашисти ввечері 30 грудня завдали ракетного удару по Одесі, фото: «Слово і Діло»

Російська ракета X-59 влучила по території одного з підприємств Одеси — ОВА

30 гру 2023, 21:59
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Російські загарбники сьогодні, 30 грудня, ввечері, завдали чергового ракетного удару по Одесі.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. На щастя, люди не постраждали, — зазначив він.

Нагадаємо, рашисти вчора, 29 грудня, здійснили масований удар понад сотнею ракет по Україні, зокрема по Одесі. В результаті цієї ракетної атаки в Одесі загинули п’ятеро людей.

Джерело: Ракурс


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