Защитники Украины ликвидировали более 359 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n190880-960-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 359 тис. 230 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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