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Защитники Украины ликвидировали более 359 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
960 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190880-960-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 359 тис. 230 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 977 танків;
- 11 тис. 70 бойових броньованих машин;
- 8 тис. 464 одиниці артилерійських систем;
- 943 одиниці РСЗВ;
- 623 одиниці засобів ППО;
- 329 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 591 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 709 крилатих ракет;
- 23 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 11 тис. 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 268 одиниць спеціальної техніки.
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