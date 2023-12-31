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Захисники України ліквідували вже понад 359 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

960 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

31 гру 2023, 09:30
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 359 тис. 230 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 977 танків;
  • 11 тис. 70 бойових броньованих машин;
  • 8 тис. 464 одиниці артилерійських систем;
  • 943 одиниці РСЗВ;
  • 623 одиниці засобів ППО;
  • 329 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 591 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 709 крилатих ракет;
  • 23 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 11 тис. 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 268 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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