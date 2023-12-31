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Прикордонники бригади Гвардії Наступу «Сталевий Кордон» знищили склад боєкомплекту ворога на Харківському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 31 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Мінометний розрахунок прикордонної бригади влучив у ворожий склад з боєприпасами та феєрично привітав окупантів з Новим Роком. Шукаємо нові цілі, — вказано в описі відео.
На відео показано, як склад боєкомплекту ворога після влучання поступово охоплює пожежа.
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