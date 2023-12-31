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Ракурс
Знищення російського складу, скріншот відео

Прикордонники «привітали» рашистів з Новим роком, знищивши склад боєкомплекту (ВІДЕО)

31 гру 2023, 14:49
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Прикордонники бригади Гвардії Наступу «Сталевий Кордон» знищили склад боєкомплекту ворога на Харківському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 31 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Мінометний розрахунок прикордонної бригади влучив у ворожий склад з боєприпасами та феєрично привітав окупантів з Новим Роком. Шукаємо нові цілі, — вказано в описі відео.

На відео показано, як склад боєкомплекту ворога після влучання поступово охоплює пожежа.

Джерело: Ракурс


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