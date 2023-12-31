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Московиты ударили баллистикой по Чугуеву
Московиты ударили баллистикой по Чугуевуhttps://racurs.ua/n190902-moskovity-udarili-ballistikoy-po-chuguevu.htmlРакурс
Російські війська вдарили ракетами С-300 по місту Чугуїв, що на Харківщині. Жертв немає. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складів.
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Голова Харківської ОВА повідомив, що загалом було щонайменше чотири удари по місту і району.
Тим часом Україну від середини дня атакують дрони Shahed. Повітряні сили пишуть, що ворог їх запускає групами в бік Миколаївщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини та Полтавщини. Вони постійно змінюють напрямок руху. Триває бойова робота ППО.
«Ракурс» писав, що у Кропивницькому районі після обстрілу ракетами «Кинджал» удень 31 грудня пошкодженні лінії електропередач і зерносховище. Попередньо — без постраждалих.
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