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Ракурс
Московити вдарили балістикою по Чугуєву

Московити вдарили балістикою по Чугуєву

31 гру 2023, 18:16
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Російські війська вдарили ракетами С-300 по місту Чугуїв, що на Харківщині. Жертв немає. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складів.


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Голова Харківської ОВА повідомив, що загалом було щонайменше чотири удари по місту і району.

Тим часом Україну від середини дня атакують дрони Shahed. Повітряні сили пишуть, що ворог їх запускає групами в бік Миколаївщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини та Полтавщини. Вони постійно змінюють напрямок руху. Триває бойова робота ППО.

«Ракурс» писав, що у Кропивницькому районі після обстрілу ракетами «Кинджал» удень 31 грудня пошкодженні лінії електропередач і зерносховище. Попередньо — без постраждалих.

Джерело: Ракурс


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