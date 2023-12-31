Запуск "Кинджала" - біля Кропивницького рф влучила у зерносховище

https://racurs.ua/ua/n190893-zapusk-kyndjala-bilya-kropyvnyckogo-rf-vluchyla-u-zernoshovysche.html

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У Кропивницькому районі після обстрілу ракетами «Кинджал» пошкодженні лінії електропередач і зерносховище. Попередньо — без постраждалих.

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Про це 31 грудня повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Вартість аеробалістичної ракети Х-47 «Кинджал» стартує від 10 млн дол. Нагадаємо, у неділю в обідню пору в Україні оголошувала повітряну тривогу у зв’язку зі злетом російського МіГ-31К.

росія за час повномасштабної війни випустила по Україні понад 7,5 тис. ракет. 31 грудня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що йдеться про усі види ракет, випущених по Україні, і що збити всі ворожі ракети неможливо.

Також Ігнат заявив, що від вересня минулого року російські загарбники запустили по території України близько 3,8 тис. ударних дронів-камікадзе, з них понад 3 тис. були збиті.