Ракурсhttps://racurs.ua/
Враг обстрелял Часов Яр. Фото: Вадим Филашкин
Оккупанты убили двух гражданских в городе Часов Яр (ФОТО)https://racurs.ua/n190968-okkupanty-ubili-dvuh-grajdanskih-v-gorode-chasov-yar-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вбили двох мирних людей у Донецькій області.
.
Армія країни-агресора рф у вівторок, 2 січня, обстріляла Часовоярську громаду в Донецькій області. Місто було під ударом артилерії, влучання зафіксовані у приватному секторі. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.
Внаслідок обстрілу загинули 55-річна жінка та 38-річний чоловік. А в Красногорівці Мар’їнської громади поранення дістала одна людина, її госпіталізували.
Очільник ОВА наголосив, що росіяни регулярно обстрілюють Донеччину й закликав місцевих мешканців евакуюватися з небезпечних зон.
Нагадаємо, 1 січня армія рф з артилерії вдарила по одному з населених пунктів Білозерської громади. Один із приватних будинків був зруйнований, а під завалами опинилися двоє людей. Жертвою обстрілу стала 73-річна жінка, а її 50-річну врятували з-під завалів.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...