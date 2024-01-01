Армія рф обстріляла Білозерську громаду на Херсонщині. Фото:

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Ракурс

Російський обстріл Білозерської громади на Херсонщині призвів до жертв серед цивільного населення.

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У понеділок, 1 січня, близько 11.10 окупанти вдарили з артилерії по одному з населених пунктів Білозерської громади. Внаслідок атаки був зруйнований приватний будинок. Під завалами опинилися двоє людей. Загинула 73-річна жінка. Її тіло дістали з-під завалів. Її 50-річну жінку врятували й госпіталізували з пораненням ноги та спини. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

В Офісі генпрокурора поінформували, що Олешківська окружна прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 31 грудня російські окупаційні війська вдарили ракетами С-300 по місту Чугуїв, що на Харківщині. По місту та району прилетіли щонайменше чотири ракети. Ніхто не постраждав, але були пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складів.