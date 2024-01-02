Ворог обстріляв Часів Яр. Фото: Вадим Філашкін

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Російські загарбники вбили двох мирних людей у Донецькій області.

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Армія країни-агресора рф у вівторок, 2 січня, обстріляла Часовоярську громаду в Донецькій області. Місто було під ударом артилерії, влучання зафіксовані у приватному секторі. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу загинули 55-річна жінка та 38-річний чоловік. А в Красногорівці Мар’їнської громади поранення дістала одна людина, її госпіталізували.

Очільник ОВА наголосив, що росіяни регулярно обстрілюють Донеччину й закликав місцевих мешканців евакуюватися з небезпечних зон.

Нагадаємо, 1 січня армія рф з артилерії вдарила по одному з населених пунктів Білозерської громади. Один із приватних будинків був зруйнований, а під завалами опинилися двоє людей. Жертвою обстрілу стала 73-річна жінка, а її 50-річну врятували з-під завалів.