СБУ занялась поиском российских диверсантов в Сумской области. Фото:

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Комплексні контрдиверсійні заходи тривають на прикордонній з росією території Сумської області.

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Ці заходи спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності проти України. Жителів області просять зберігати спокій, з розумінням ставитись до можливих незручностей та відповідально реагувати на законні вимоги силовиків. Про це Управління Служби безпеки України в Сумській області 5 січня повідомило у Facebook.

Зважаючи на правовий режим воєнного стану, який запроваджено на території нашої держави та з урахуванням прикордонного розташування Сумської області, на території регіону тривають комплексні контрдиверсійні заходи, — наголосили в спецслужбі.

Місцевих мешканців просять повідомляти про підозрілих осіб. Якщо такі особи цікавляться розташуванням військових та стратегічно важливих об'єктів чи підрозділів Сил оборони, то необхідно зателефонувати на цілодобову лінію довіри Управління СБУ в Сумській області, за номером: 0891−200−533 або повідомляти на електронну адресу: [email protected].

Нагадаємо, наприкінці грудня з населених пунктів в Сумській області, які розташовані у прикордонній 5-кілометровій зоні, евакуювали мешканців. Через постійні російські обстріли змушені були виїхати жителі населених пунктів у Новослобідській, Білопільській, Краснопільській, Шалигинській та Есманьській громадах.