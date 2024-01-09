Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки. Фото: ОП

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у вівторок, 9 лютого.

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На ньому очно були присутні командувачі основних напрямків та операцій. Разом з ними, Генеральним штабом, Міністерством оборони, Мінстратегпромом та Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Говорили про фактичні витрати, щоденну потребу та розподіл між підрозділами. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Влада та військові та Ставці систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів та власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Зеленський запевнив, що робиться все, щоб забезпечити підрозділи Сил оборони усім необхідним для виконання завдань.

Також піднімалася тема української протиповітряної оборони. На Ставці проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил ЗСУ.

Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об'єктів критичної інфраструктури, — заявив глава держави.

Нагадаємо, 26 грудня на засіданні Ставки верховного головнокомандувача приділили увагу виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Президент Володимир Зеленський заявляв, що 2024 рік має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва.