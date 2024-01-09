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Украина впервые законтрактовала инновационные роботизированные турели. Фото:

Украина впервые законтрактовала инновационные роботизированные турели (ФОТО)

9 янв 2024, 22:21
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Куленепробивна автоматизована система під кулемети «Шабля» перейшла зі стартапу в сталий проект.


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Інноваційний пристрій для кулеметників, який завдяки дистанційній роботі зберігає життя та здоров’я бійців, вже законтрактувала держава. Про це віце-прем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 9 січня повідомив у Facebook.

За його словами, масове виробництво турелей «Шабля» стало можливим завдяки кластеру підтримки оборонно-технологічних розробок в Україні Brave1.

«Шабля» — це інновація і приклад зброї сучасної війни… Наша задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний зв’язок і цих інновацій більшало, — написав він.

Нагадаємо, на початку листопада віце-прем'єр Михайло Федоров повідомляв, що успішно пройшов польові випробування комплекс радіоелектронної боротьби для захисту бронетехніки від російських безпілотників Piranha AVD 360, розроблений українською компанією «Піранья-Тех».

Источник: Ракурс


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