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Последствия российских обстрелов Херсона, совершенных вечером 13 января, фото: ГСЧС
В Херсоне из-под завалов после российского обстрела спасли человека (ФОТО)https://racurs.ua/n191345-v-hersone-iz-pod-zavalov-posle-rossiyskogo-obstrela-spasli-cheloveka-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 13 січня, ввечері вкотре обстріляли Херсон.
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Через влучання снаряда загорівся житловий будинок. Зазначається, що вогнеборці оперативно прибули на місце події та загасили пожежу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вже вночі, після чергової атаки обласного центру, на номер Служби 101 надійшло повідомлення, про те що під завалами будинку знаходиться людина. Рятувальники врятували з-під завалів будинку чоловіка та передали його медичним працівникам, — зазначають у відомстві.
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