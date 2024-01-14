Последствия российских обстрелов Херсона, совершенных вечером 13 января, фото: ГСЧС

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Російські загарбники вчора, 13 січня, ввечері вкотре обстріляли Херсон.

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Через влучання снаряда загорівся житловий будинок. Зазначається, що вогнеборці оперативно прибули на місце події та загасили пожежу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.