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Наслідки російського обстрілу Херсону, здійсненого ввечері 13 січня, фото: ДСНС
У Херсоні з-під завалів після російського обстрілу врятували людину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191345-u-hersoni-z-pid-zavaliv-pislya-rosiyskogo-obstrilu-vryatuvaly-ludynu-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 13 січня, ввечері вкотре обстріляли Херсон.
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Через влучання снаряда загорівся житловий будинок. Зазначається, що вогнеборці оперативно прибули на місце події та загасили пожежу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Вже вночі, після чергової атаки обласного центру, на номер Служби 101 надійшло повідомлення, про те що під завалами будинку знаходиться людина. Рятувальники врятували з-під завалів будинку чоловіка та передали його медичним працівникам, — зазначають у відомстві.
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