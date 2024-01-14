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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсону, здійсненого ввечері 13 січня, фото: ДСНС

У Херсоні з-під завалів після російського обстрілу врятували людину (ФОТО)

14 січ 2024, 10:55
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Російські загарбники вчора, 13 січня, ввечері вкотре обстріляли Херсон.


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Через влучання снаряда загорівся житловий будинок. Зазначається, що вогнеборці оперативно прибули на місце події та загасили пожежу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вже вночі, після чергової атаки обласного центру, на номер Служби 101 надійшло повідомлення, про те що під завалами будинку знаходиться людина. Рятувальники врятували з-під завалів будинку чоловіка та передали його медичним працівникам, — зазначають у відомстві.

Наслідки російського обстрілу Херсону, здійсненого ввечері 13 січня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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