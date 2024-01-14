Наслідки російського обстрілу Херсону, здійсненого ввечері 13 січня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n191345-u-hersoni-z-pid-zavaliv-pislya-rosiyskogo-obstrilu-vryatuvaly-ludynu-foto.html

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Російські загарбники вчора, 13 січня, ввечері вкотре обстріляли Херсон.

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Через влучання снаряда загорівся житловий будинок. Зазначається, що вогнеборці оперативно прибули на місце події та загасили пожежу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.